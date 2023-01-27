В прокуратуру передали дело об эксплуатации людей на рыбоперерабатывающем предприятии

Государственная полиция направила в прокуратуру дело в отношении двух лиц за возможную торговлю людьми на рыбоперерабатывающем предприятии, где трудовой эксплуатации подвергались не менее трех человек. Об этом агентству LETA сообщили в полиции.

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В полицию поступила информация о рыбоперерабатывающем предприятии, где несколько сотрудников якобы подвергались трудовой эксплуатации. 23 ноября 2021 года начался уголовный процесс.

Следствием установлено, что на предприятии трудовой эксплуатации подвергались трое человек — женщина и двое мужчин в возрасте от 40 до 55 лет. Двух из этих лиц поселили в служебных помещениях компании, где можно было переночевать, помыться и приготовить еду. Во время работы люди были закрыты в цеху предприятия.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что потерпевшие были расселены и приняты на работу в компанию без трудового договора и заработной платы, с использованием мошенничества и манипулирования тяжелым материальным положением этих лиц. По словам следователей, у жертв не было "реального и приемлемого выбора, кроме как подчиниться эксплуатации".

Работников искали через рекламу в социальных сетях, обещая им зарплату более 1000 евро после уплаты налогов, но в действительности выплаченная зарплата была меньше — людям говорили, что остальное им выплатят позже.

Все трое потерпевших, не получив обещанной оплаты в полном объеме за два месяца работы, уволились.

Продолжая выяснять обстоятельства инцидента, Государственная полиция провела обыски по трем адресам, в том числе и на предприятии. 3 марта 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек по подозрению в торговле людьми — женщину 1973 года рождения и мужчину 1971 года рождения, которые признаны подозреваемыми по уголовному делу. Оба эти лица занимали руководящие должности в компании.

За торговлю людьми, если она совершена группой лиц по предварительному сговору, может быть применено лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса и 20 января передала дело в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.