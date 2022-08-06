В прошлом году 22,9% семей Латвии с трудом покрывали повседневные расходы

В прошлом году 22,9% домохозяйств в Латвии покрывали повседневные расходы с трудом или большим трудом – это на 4,3 процентных пункта меньше, чем в 2020 году, когда доля таких домохозяйств составляла 27,2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ)

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В то же время в 2021 году почти не изменилась доля домохозяйств, которые покрывали повседневные расходы с небольшими трудностями или относительно легко, - 62,7% по сравнению с 62,8% в 2020 году.

Увеличилась доля домохозяйств, которые повседневные расходы покрывали легко или очень легко - с 10% в 2020 году до 14,4% в прошлом.

Как отмечает ЦСУ, больше всего ситуация улучшилась у пар с тремя и более детьми до 17 лет - в 2021 году легко или очень легко повседневные расходы покрывали 16,1% таких домохозяйств, тогда как в 2020 году - 6,9%.

Данные также показывают, что в 2021 году 34% семей с одним взрослым и детьми и 24,1% пар с тремя и более детьми повседневные расходы покрывали с трудом или большим трудом, тогда как в 2020 году их доля составляла соответственно 37,5% и 25,2%.

Повседневные расходы с трудом и большим трудом покрывали 9,1% пар с двумя детьми и 10,2% пар с одним ребенком.

В прошлом году 53,4% опрошенных домохозяйств отметили, что кризис из-за Covid-19 повлиял на их доходы. Больше всего изменения в доходах ощутили пары с тремя и более детьми (69,3%) и семьи с одним взрослым и детьми (69%).