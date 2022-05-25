В прошлом году больше всего нелегальных работников было в строительстве

В прошлом году больше всего нелегальных работников Государственная трудовая инспекция обнаружила в сфере строительства. Об этом руководитель Государственной трудовой инспекции Ренарс Лусис на конференции "Теневая экономика: вызовы и решения в контексте социального диалога".

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В прошлом году в строительной сфере было выявлено 498 нелегальных работников на 100 000 занятых. За строительством следует гостиничный сектор, в котором на 100 000 занятых приходится 457 нелегальных работников. В сельском и лесном хозяйстве — 157 нелегальных работников на 100 000 занятых.

Лусис подчеркнул, что в прошлом году около 70% нелегальных работников, выявленных в ходе проверок Государственной трудовой инспекции, были легализованы.

Всего по итогам прошлогодних проверок с 623 нелегально занятыми трудовые отношения были легализованы, с только 254 — не легализованы.

"Это главный результат работы Государственной трудовой инспекции — как минимум мы изменили жизнь этим людям, они подписали трудовые договоры после проверок и теперь социально застрахованы", — сказал Лусис.