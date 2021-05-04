В прошлом году было заключено на 16% меньше браков, разводов тоже стало меньше

В 2020 году было заключено на 16% меньше браков, а число разводов снизилось на 13%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), передает Латвийское радио. Жители Латвии заключают первый брак все позже.

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В 2019 году были заключены 13 000 браков, а в год пандемии это число составило чуть меньше 11 000, сообщила Латвийскому радио замдиректора департамента социальной статистики ЦСУ Сигита Шулца.

Что касается разводов, то их число сократилось на 13%. Каждый год разводятся примерно 6000 пар. В 2020 году развелось чуть больше пяти тысяч пар. Однако пока рано делать выводы. Шулца отметила, что в 2011 году разрешили расторгать брак у нотариуса, хотя раньше это можно было сделать только через суд. "Тогда в данных был существенный рост, так как происходили разводы, которые люди откладывали из-за процесса или нехватки денег", — объяснила специалист.

Изменилась и возрастная структура людей, заключающих брак. "Когда-то было нормально жениться в 18-20 лет, сейчас [этот возраст] уже ближе к 30 годам, у мужчин даже выше 30 лет. Таков средний возраст для заключения первого брака. В свою очередь, больше разводов происходят ближе к 40 годам", — указала Шулца. В возрастной группе 40 — 49 лет ежегодно расторгается около 1000 браков. Это примерно одна пятая от всех браков.

Больше всего браков распадается в первые пять лет и спустя 10-19 лет — на каждую из групп в год приходится около 1700 разводов. Среди новых браков чаще пары расходятся спустя год или два.

Психотерапевт кризисного центра "Скалбес" Инесе Рука-Янсоне отметила, что пандемия может стать вызовом для пар и не все способы пройти эту проверку. "Сложности и вызовы не всегда делают команду сильнее. Иногда трудности вынуждают команду распадаться", — указала психотерапевт, добавив, что очень сложно прогнозировать, что именно станет причиной распада в паре.

Однако, как отмечает Латвийское радио, пандемия не мешала многим парам заключать брак. Они могли это делать в более узком кругу в присутствии свидетелей.