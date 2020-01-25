В прошлом году для переливания не годилось 0,42% донорской крови

В Государственном центре доноров крови в 2019 году добровольцы сдавали кровь почти 54 тысячи раз. При обязательной проверке на самые частые инфекции — ВИЧ, гепатиты А и В и сифилис — в 227 случаях (0,42%) анализы показали наличие антител к ним, пишет портал rus.lsm.lv.

Забракованная кровь в обязательном порядке подлежит утилизации, а донорам и их семейным врачам сообщают о результатах анализа.

В интервью "Латвийскому радио" директор донорского центра Эгита Поле уточнила, что наличие антител еще не говорит о том, что человек болен. Диагноз должен поставить врач после новых тестовых проб.