В прошлом году на рабочих местах в Латвии умерло 58 человек

В прошлом году на рабочих местах зарегистрировано по крайней мере 58 случаев смерти работников, но все данные за прошлый год еще не обобщены, поэтому общее число умерших может быть больше, сообщила агентству LETA представитель Государственной трудовой инспекции (ГТИ) Илзе Калниня.

По данным инспекции, из-за факторов риска работы в прошлом году на рабочих местах погиб по крайней мере 21 человек. В таких случаях смерть наступала из-за небезопасных условий работы, например, работник упал с крыши, потому что не пользовался соответствующим снаряжением, или его засыпало в траншее, у которой не были закреплены края.

В 30 случаях установлено, что люди умерли на рабочих местах по естественным причинам. Основной причиной смерти были сердечно-сосудистые заболевания, а несколько человек совершили самоубийство на рабочем месте.

ГТИ отмечает, что в 2014-2017 годах наблюдалось сокращение числе смертей на рабочих местах, а в 2018 году этот показатель вырос до 92 случаев, в том числе 52 человека умерли по естественным причинам.