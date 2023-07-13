В прошлом году от меланомы в Латвии умерло 69 человек, а от других злокачественных опухолей кожи - 53 человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), которые сегодня на открытии кампании "Не жарься! Выбирай жизнь!" представил сотрудник центра Мартиньш Звацкис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В период с 2012 по 2021 год в Латвии от меланомы кожи ежегодно умирало в среднем 72 человека, от других злокачественных опухолей кожи - в среднем 58 человек. В среднем каждый год регистрируется 215 новых случаев меланомы и 1410 новых случаев других злокачественных опухолей кожи.

По словам Звацкиса, в последние годы новые случаи меланомы диагностировались у людей в возрасте 20-54 лет, в среднем 58 случаев в год, а другие злокачественные опухоли кожи - у 126 человек в год. У женщин меланома выявляется чаще, чем у мужчин: у женщин ежегодно диагностируется в среднем 133 новых случая меланомы и 859 новых случаев других злокачественных опухолей, у мужчин - в среднем 82 новых случая меланомы и 551 новый случай других злокачественных опухолей.

Чтобы лучше понять привычки жителей Латвии, ЦПКЗ провел опрос, который показал, что 80% латвийцев в возрасте 18-74 лет считают, что загар является полезным источником витамина D. Такого мнения придерживаются 76% женщин и 84% мужчин. Еще 28% опрошенных считают, что посещение солярия способствует усвоению витамина D, а более половины уверены, что загорелая кожа - это здоровая кожа, в том числе 62% мужчин и 48% женщин.

Данные ЦПКЗ свидетельствуют о том, что 55% людей не пользуются солнцезащитными средствами, когда находятся на солнце (занимаются спортом, работают или гуляют) - 45% женщин и 65% мужчин. Однако две трети жителей Латвии пользуются солнцезащитными средствами, когда загорают специально.

Звацкис отметил, что относительно лучше обстоят дела с защитой детей от ультрафиолетового излучения. С тем, что это важно, согласились 88% респондентов - 84% мужчин и 91% женщин. Чаще такого мнения придерживаются женщины в возрасте 30-39 лет, жители Риги и ее окрестностей.

В то же время 15% жителей Латвии считают, что солнцезащитные кремы вредны, поскольку якобы содержат вредные химические вещества. Наиболее скептически по поводу солнцезащитных средств настроены пожилые люди в возрасте от 60 до 74 лет