В прошлом году Петравича увеличила сбережения на 33 374 евро

Депутат Сейма Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") в прошлом году увеличила свои безналичные сбережения на 33 374 евро, говорится в ее декларации государственного должностного лица.

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На конец 2021 года сумма безналичных сбережений депутата достигла 81 329 евро. Для хранения денег Петравича выбрала Swedbank и Citadele banka.

При этом доходы политика в прошлом году по сравнению с 2020 годом сократились на 11 831 евро. В 2021 году Петравича заработала в общей сложности 66 421 евро, из которых 39 470 евро она получила в виде заработной платы от Государственной канцелярии и 26 933 евро — в виде заработной платы от Сейма.

Депутат владеет тремя объектами недвижимости: землей в Эзересской волости Салдусского края, квартирой в Курсишской волости Салдусского края и недвижимостью в Салдусе, относящейся к категории "Другое". Ей также принадлежит земля со зданиями в Яунауцкой волости Салдусского края, кроме того, политик сдает квартиру в Риге.

В собственности Петравичи находится автомобиль "Lexus NX 300h" 2015 года выпуска, зарегистрированный в 2019 году.