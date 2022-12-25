В прошлом году расходы на пенсии и социальные пособия увеличились на 7%

В прошлом году по сравнению с 2020 годом расходы на пенсии и государственные социальные пособия увеличились на 7,04%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В 2021 году запланированные расходы на пенсии и государственные соцпособия составили 3,483 млн евро, а в 2020 году — 3,254 млн евро.

Всего расходы на пенсии в прошлом году составили 2,463 млн евро, а расходы по отношению к ВВП составили 7,3%.

В прошлом году расходы на пенсии по старости составили 2,198 млн евро, на пенсии по инвалидности — 206 989 евро, на пенсии по случаю потери кормильца — 43 632 евро, на пенсии по старости — 10 199 евро, а на пенсии по особым решениям — 878 евро.

Расходы на пособия в прошлом году составили 1020 евро, а их расходы по отношению к ВВП — 3%.

Больше всего расходов было потрачено на пособия по болезни — 312 489 евро, пособия по безработице — 120 901 евро, семейные государственные пособия — 120 260 евро, родительские пособия — 116 870 евро.

Меньше всего было направлено на компенсацию потери кормильца — 229 евро, на государственную поддержку детей с целиакией — 995 евро, на социальные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — 3921 евро, на отцовские пособия — 4013 евро и на государственные социальные пособия для компенсации транспортных расходов для инвалидов — 5336 евро.

В Министерстве благосостояния признают, что количество получателей пенсий в этом году сокращалось более быстрыми темпами, поэтому пенсионеров меньше, чем прогнозировалось, при этом размер пенсий рос быстрее, чем планировалось — в результате индексации пенсии выросли на 20%.