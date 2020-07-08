В прошлом году Рижское самоуправление стерилизовало 1400 бездомных котов
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При поддержке Рижского самоуправления в 2019 году было стерилизовано 1386 бездомных котов, сообщает LETA.

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Согласно нормативным актам, самоуправление должно контролировать популяцию животных в городе. Было поймано 690 бродячих собак, 1177 бездомных собак и кошек были доставлены в муниципальный приют.

В ветеринарные клиники доставлено 1618 пострадавших на дороге собак и кошек. Оказана помощь и 859 диким животным.

Самоуправление также обязано собирать и утилизировать тела умерших животных, усыплять и стерилизовать животных малообеспеченных жителей, а также содержать площадки для выгула собак.

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