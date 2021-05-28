В прошлом году сократилось число русских в Латвии
Foto: F64

В 2020 году из-за отрицательного естественного прироста населения сократилось число всех крупнейших народностей Латвии, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

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Число латышей сократилось на 0,4%, но доля латышей выросла на 0,2%. То есть, 62,7% жителей Латвии являются латышами. Число русских сократилось на 1,6%, белорусов - на 2,4%, поляков - на 2%.

88% жителей Латвии родились в Латвии, а 12% - за границей. В том числе 1,2% родились в ЕС, 5,8% в России, 2,1% в Беларуси и 1,7% в Украине.

86,7% жителей Латвии являются гражданами Латвии, 10,1% - негражданами, 2,1% - гражданами России, а 1,1% - гражданами других стран. Больше половины всех неграждан живут в Риге и это 16% от всех жителей Риги. 74% неграждан старше 50 лет.

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