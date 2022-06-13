В прошлом году Степаненко уменьшила объем долговых обязательств на 217 487 евро

Депутат Сейма Юлия Степаненко в прошлом году уменьшила сумму своих долгов на 217 487 евро, что следует из ее декларации государственного должностного лица.

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В декларации за прошлый год сумма долга Степаненко указана в размере 145 932 евро, хотя годом ранее она была существенно выше и составляла 363 419 евро. Общий доход депутата в прошлом году составил 69 439 евро, что на 16 784 больше, чем в 2020 году.

На вопрос, как были погашены долги на сумму, превышающую заработанную за год, политик обратила внимание на зачет в другом разделе своей декларации и пояснила, что ее собственные долги были частично погашены ее должниками. "Мои доходы не имеют ничего общего с произведенным зачетом", - подчеркнула она.

Степаненко сообщила, что долг в размере 2980 евро она выплатила сама, осуществляя ипотечные платежи в течение года, а суммы в 190 000 и 24 508 евро были выплачены ее кредитору людьми, которые были должны Степаненко. Таким образом был произведен зачет. Депутат процитировала статью 1846 Гражданского закона, в которой говорится, что под зачетом понимается погашение требования по задолженности встречным требованием.

Долги возникли в результате приобретения в предыдущие годы недвижимости, пояснила Степаненко.

В прошлом году 31 047 евро ей было выплачено Сеймом, а от Агентства государственного социального страхования депутат получила два пособия на общую сумму 4812 евро. Остальной доход, согласно декларации, получен от частных лиц и компании "Wave Media", в которой политику принадлежат доли капитала на сумму 2789 евро.

Степаненко владеет 21 объектом недвижимости, 16 из которых находятся в совместной собственности. Одно из имуществ политика находится в Марупской волости, остальные - в Риге.

В декларации также указаны два автомобиля: "BMW 335" 2007 года выпуска и "Volkswagen Routan" 2010 года выпуска.

По сравнению с 2020 годом накопления депутата увеличились. Сбережения в наличных деньгах, указанные Степаненко в декларации за 2021 год, составляют 69 000 евро - на 10 000 евро больше, чем годом ранее. Сумма безналичных сбережений выросла в на 613 евро: в 2021 году они составляли 1305 евро.