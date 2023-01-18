В прошлом году удвоилась сумма средств на выплату жилищных пособий в Риге
Foto: Shutterstock

В прошлом году сумма средств для выплаты жилищных пособий в Риге удвоилась, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Самоуправление сообщает, что с ростом коммунальных расходов в прошлом году в Риге продолжал расти спрос жителей на помощь самоуправления для покрытия расходов за жилье. В 2022 году в виде жилищных пособий было выплачено на 106% или 5,95 млн евро больше, чем в 2021 году.

Количество получателей пособий увеличилось на 82% или 6813 человек.

В декабре 2022 года на жилищнын пособия было израсходовано на 700 000 евро больше, чем в декабре 2021 года, а количество получателей пособий увеличилось на 116% или 5684 человек.

При выделении пособий учитываются расходы домохозяйств, наличие сбережений и собственности.

Право на получение пособия имеют одинокие лица или семьи, если они задекларированы и проживают в Риге, их сбережения не превышают 272 евро, они владеют не более чем одним автомобилем, имеют не более пяти гектаров земли и небольшое количество хозяйственных зданий.

На пособие могут претендовать лица, у которых после оплаты счетов осталось менее 327 евро на первого или единственного человека в семье и 228 евро на каждого последующего человека в семье.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Pokémon Scarlet and Violet – захватывающее и авантюрное путешествие по стране покемонов
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости