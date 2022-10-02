В прошлом году в Латвии насчитывалось свыше 41 тысячи педагогов

2 октября Латвия отмечет День учителя. По данным Центрального статистического управления, в 2021 году в Латвии было 41,8 тысяч педагогов.

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Из общего количества педагогов в прошлом году учителя среднего и начального образования составляли 41%, воспитатели дошкольных учреждений – 26%, преподавательский состав высших учебных заведений - 9%, педагоги профессионального образования - 9%, остальные -15%.

Что касается возрастного состава латвийских педагогов, то самые востребованные возраста - от 45 до 54 лет (11 299 человек) и от 55 до 64 лет (10 395). Далее по убывающей - от 35 до 44 лет (8026 педагогов), от 25 до 34 лет (6814 педагогов), от 65 до 74 лет (3255 педагогов), от 15 до 24 лет (1558) и старше 75 лет (536).

Также стоит отметить, что женщин-педагогов в 2021 году наибольшее количество было среди 45-54-летних (10 362 человека), среди 55-64-летних (9242 человека), среди 35-44-летних (7111 человека) и среди 25-34-летних (5783). При этом женских педагогов в возрасте 65-74 лет насчитывалось 2636 человек, в возрасте 25-34 лет - 1276, а старше 75 лет - 311 человек.

Что касается мужского состава педагогов, то его большая часть имеет возраст 55-64 года (1153 человека), 45-54 года (937), 25-34 года (931) и 35-44 года (315). В возрастной группе 65-74 года - 619 педагогов, 15-24 года - 282, а старше 75 лет - 225 человек.

С более подробными результатами исследования о латвийских педагогах (пол, возраст, профессия, стаж) можно ознакомиться здесь.