В прошлом году в Латвии зафиксирован 61 случай торговли людьми. Что такое современное рабство?

В 2021 году в Латвии зафиксирован 61 случай торговли людьми. Жителей призывают внимательно оценивать содержание объявлений о приеме на работу.

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Из общего числа зафиксированных случаев: 53 связан с трудовой эксплуатацией, когда жертвами стали 49 мужчин и четыре женщины; еще в семи случаях женщины были подвержены сексуальной эксплуатации, в одном случае речь идет о принуждении к фиктивному браку.

Опыт показывает, что торговля людьми процветает независимо от внешних факторов — на этот бизнес не влияет ни пандемия Covid-19, ни погодные условия, ни кризис. Например, все чаще можно увидеть объявления о работе в строительных компаниях, в сфере общепита и сезонных работ — требуются сборщики ягод, уборщицы, садовники. Однако не всегда работодатели имеют добрые намерения. По словам представителя Бюро омбудсмена Эдгара Лакутиса, нередко за заманчивыми предложениями о работе скрываются мошенники и торговцы людьми.

Чаще всего жители становятся "рабами", клюнув именно на неожиданные предложения о работе с щедрым вознаграждением. Поэтому жителей просят очень внимательно содержание объявления — нужно убедиться в том, что предоставленная информация соответствует действительности, а также проверить самого коммерсанта — его юридический статус, контактную информацию и пр. Обязательно должен быть заключен договор, в котором должны быть четко прописаны условия работы — объем, часы, оплата, а также условия. В свою очередь, если речь идет о работе за границей, то ни в коем случае нельзя поддаваться давлению и отдавать документы, удостоверяющие личность, на хранение работодателю. Сделав это, вы рискуете лишиться свободы.

Проституция, попрошайничество, фиктивные браки

Впрочем, торговля людьми не ограничивается лишь трудовой эксплуатацией — этот бизнес многогранен. Традиционный вид торговли людьми — сексуальная эксплуатация. Сюда входят: оказание секс-услуг, бордели, квартирная и уличная проституция, консумация, эскорт-услуги, стриптиз-клубы, массажные салоны и прочее. Принудительный труд подразумевает эксплуатацию в самых разных сферах — строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. К торговле людьми относятся фиктивные браки, заключая которые, граждане третьих стран хотят получить вид на жительство в Евросоюзе. Фиктивные браки тесно связаны с сексуальной эксплуатацией и принудительным трудом. Есть и принудительное попрошайничество: преступники используют детей, пожилых людей и инвалидов— то есть всех, кто может вызвать жалость. Бывает, что детей заставляют воровать в магазинах. Изъятие органов для Латвии неактуально. Но есть страны, где такие преступления очень популярны, и речь идет не только об изъятии почки или другого органа, но и, скажем, о трансплантации кожи.

До 2007 года в Латвии фиксировались только случаи сексуального использования. Со временем, особенно после экономического кризиса 2008 года, стало больше трудовой эксплуатации и фиктивных браков. Затем количество фиктивных браков пошло на спад, но проблемы с трудоустройством за границей остаются. В 2011 году в латвийской статистике впервые появился такой вид преступления, как изъятие органов.

Жертвой может стать любой

Официальная статистика не отражает истинных масштабов проблемы: подавляющее большинство случаев эксплуатации никак не фиксируется. Латвийских рабов намного больше, но сколько точно — не знает никто.

Специалисты выделяют группы риска, но на самом деле стать жертвой торговли людьми может любой человек. В том числе — из хорошей семьи и с высшим образованием. "Был случай, когда женщина с высшим образованием уехала за границу работать нянечкой по объявлению, и ей пришлось пережить действительно жестокое насилие. Ее держали в подвале, регулярно насиловали и избивали, — рассказывает социальный работник "Центра MARTA" Лелде Шварца. — К счастью, она смогла вернуться в Латвию".

Если вы стали жертвой торговцев людьми, следует обращаться в Государственную полицию. Также помощь жертвам оказывают организации "Patvērums "Drošā māja"" и "Centrs Marta". Если вы попали в беду за границей, то нужно сообщить об этом местной полиции, а также обратиться за помощью в консульство или посольство.

Признать человека жертвой работорговли может либо полиция, либо специальная комиссия общественной организации, которая состоит из социального работника, психолога, юриста и полицейского. В первом случае в рамках уголовного дела человек получает статус пострадавшего, во втором — жертвы. И пострадавший, и жертва могут рассчитывать на оплаченную государством социальную реабилитацию.