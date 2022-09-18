В прошлом году в Латвию возвратились семь тысяч жителей

В 2021 году в Латвию из-за границы вернулись почти 7 тысяч ремигрантов или 54,8% от всех прибывших — это самое большое число возвратившихся с 2013 года. Ремигрантами считаются вернувшиеся граждане и неграждане Латвии, а также жители-подданные других стран, которые родились в Латвии.

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В 2020 года в Латвию вернулись 4,7 тысяч ремигрантов или 53% от всех прибывших.

В прошлом году большая часть ремигрантов — мужчины (59,7%). Мужчины в целом чаще мигрируют — среди уехавших и возвратившихся это в среднем 56,6% и 66,1% соответственно.

Почти у половины ремигрантов — среднее, среднее профессиональное или среднее специальное образование.

Высшее образование, в том числе докторская степень — у 34,2% ремигрантов, а у 16,1% образование ниже среднего.

Среди женщин-ремигрантов высшее образование есть у 44,9 %, а среди мужчин — только у 24,7%.

По данным за 2021 года в Латвии высшее образование есть у 23,6% мужчин и у 34,9% женщин.

40% реэмигрантов старше 15 лет — трудоустроены, 5,4% — безработные, а 54,6% — экономически неактивны (школьники, пенсионеры, получатели доходов от капитала).

Больше всего трудоустроенных ремигрантов входят в возрастную группу 25-34 года, среди них работают 50,5% человек.

Почти во всех возрастных группах мужчины трудоустроены чаще женщин (за исключением возрастной группы 45-54 лет).

Чаще всего ремигранты представляют простые профессии, такие как рабочие из сферы строительства и другие неквалифицированные рабочие, уборщики офисов, гостиниц и других помещений, работники сферы услуг и торговли, квалифицированные рабочие и ремесленники.