В прошлом году в Риге над 333 украинскими детьми установили экстренную опеку

Согласно информации, собранной Рижским сиротским судом, в прошлом году в Риге над 333 украинскими детьми была установлена ​​экстренная опека.

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Как пояснил агентству LETA председатель сиротского суда Айварс Красноголовс, это дети, приехавшие в Латвию без родителей, но это не значит, что у всех них нет родителей в Украине.

Ситуации бывают самые разные: есть и дети-сироты, и дети, приехавшие в Ригу к знакомым и т. д. Но во всех случаях, когда ребенок находится без родителей в Латвии, устанавливается экстренная опека.

Опекунами этих детей назначены 288 человек.

Как поясняет Рижский сиротский суд, для обеспечения защиты прав въезжающих в Латвию детей председатель, заместитель или член сиротского суда единолично принимает решение об установлении экстренной опеки и назначении опекуна.

Перед принятием решения выясняется мнение ребенка, способен ли ребенок его сформулировать с учетом своего возраста и уровня зрелости.

Также оцениваются мотивация лица, изъявившего желание стать опекуном, и семейные обстоятельства, проверяется имеющаяся информация об этом лице, например, по судимости. После опекунства условия проживания ребенка регулярно проверяются.

В 2022 году было проведено 495 проверок условий проживания и ухода в семьях экстренных опекунов.