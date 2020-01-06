В прошлом году в Рижском роддоме появилaсь на свет 91 пара близнецов

В 2019 году в Рижском роддоме появились на свет 5903 ребенка, сообщила представитель роддома Байба Аузане.

Из всех новорожденных 3016 были мальчиками, 2887 — девочками.

По словам Аузане, больше всего детей в Рижском роддоме появилось на свет в июле — 559, меньше всего — в январе, когда родилось 440 детей.

За год в роддоме появилась на свет 91 пара близнецов.

В прошлом году продолжилось сокращение числа новорожденных. По данным Рижского роддома, по сравнению с 2018 годом количество новорожденных уменьшилось на 125 детей. В 2018 году в Рижском роддоме на свет появились 6028 детей.

Согласно статистике, в Рижском роддоме рождается примерно треть всех детей в Латвии.