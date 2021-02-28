В прошлом году за зафиксированные фоторадарами нарушения выписаны штрафы на 14,4 млн евро

За нарушения правил дорожного движения, зафиксированные стационарными и передвижными фоторадарами, в прошлом году выписаны штрафы на сумму 14 489 305 евро, свидетельствует информация Госполиции.

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Общая сумма штрафов, примененных за нарушения, зарегистрированные стационарными фоторадарами, составляет 11 042 430 евро, а за нарушения, выявленные передвижными фоторадарами, - 3 446 875 евро.

Сумма уже уплаченных штрафов составляет 11 685 615 евро.

Заместитель начальника Госполиции Нормунд Крапсис заявил, что культура вождения существенно не улучшается, водители транспортных средств по-прежнему готовы платить штрафы за свои нарушения.

Он добавил, что одним из краеугольных камней в повышении безопасности дорожного движения является внедрение новых технологий, поэтому выразил надежду на то, что в ближайшее время будут внедрены радары, вычисляющие среднюю скорость транспортного средства на определенном участке, или система "point to point".