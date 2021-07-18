В прошлом году зарплата главы Детской клинической университетской больницы выросла на 20,3%

Заработная плата председателя правления Детской клинической университетской больницы Валта Аболса в прошлом году увеличилась на 20,3% — до 77 139 евро, свидетельствует его декларация должностного лица.

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В 2019 году Аболс в качестве председателя правления больницы получил 64 112 евро, а в прошлом году — 77 139 евро. В то же время на посту члена совета медицинского учреждения в качестве вознаграждения от Рижской Восточной клинической университетской больницы он получил в прошлом году 26 386 евро. В прошлом году Аболс имел также доходы в размере 14 500 евро от продажи недвижимости.

Чиновник, работая лектором, также получил 90 евро в качестве вознаграждения от Рижского университета имени Страдиньша.

В декларации Аболса указаны 13 объектов недвижимости в Риге, Марупском крае, Ройском крае, Кокнесской волости и Аматской волости. Большинство из них — земельные участки, но есть и квартира.

Аболс владеет ценными бумагами на сумму 37 137 евро, а также автомобилем "Land Rover Discovery", зарегистрированным в 2017 году, и прицепом Farmi Pro 75L, зарегистрированным в 2016 году.

У чиновника также есть несколько накоплений в двух банках: 27 182 евро в Luminor Bank, а также два накопления в Swedbank в размере 2494 евро и 4317 евро.

Аболс является председателем правления Латвийской ассоциации крупных больниц.