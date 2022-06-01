В прошлом сезоне потребители задолжали предприятию Rīgas siltums 9,45 млн евро

Клиенты АО Rīgas siltums задолжали за поставленное в прошлом сезоне тепло 9,45 млн евро, сообщила сегодня на пресс-конференции член правления Rīgas siltums Бируте Крузе.

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Всего компания выставила счета на сумму 206,71 млн евро. Из нее оплачено 197,26 млн евро - 95,43%.

9,45 млн евро, или 4,57% общей суммы счетов остались неоплаченными.

По словам Крузе, основная часть долгов связана со зданиями, находящимися в ведении ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) - обычно их доля составляет от 70% до 80% всей суммы задолженности.

Крузе подчеркнула, что существуют четкие правила подключения отопления, даже если здание имеет долги за тепло, поставленное в прошлом сезоне. На объектах, где задолженностей за теплоснабжение нет или они не превышают суммы безнадежной задолженности, отопление подключается в любое время по желанию клиента. На объектах, где образовалась задолженность, но отопление не отключено за долги, подключение осуществляется, если в течение трех дней подряд средняя температура воздуха сохраняется ниже 8 градусов и подано соответствующее заявление.

При этом объектам, которые отключены от системы теплоснабжения за долги, отопление подключается, если средняя температура воздуха ниже 0 градусов в течение трех дней подряд и погашен весь долг или согласован график погашения долга.

Во всех случаях на объектах должны быть проведены гидравлические испытания.

Как сообщалось, средняя температура наружного воздуха в 2020/2021 финансовом году была на 2,8 градуса ниже, чем годом ранее, поэтому потребителям было поставлено 321 000 МВт-часов, или на 11% больше тепловой энергии.