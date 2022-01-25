В публичных местах теперь разрешены только медицинские маски и респираторы FFP2

Со вторника, 25 января, в Латвии вступает в силу запрет на посещение публичных мест с тканевой маской на лице — нужно будет носить только медицинскую маску или респиратор FFP2. Соответствующие поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19 приняло 18 января правительство страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Немедицинские (тканевые) маски для лица, выданные образовательным учреждением, в общественном транспорте смогут использовать школьники.

Кроме того, ученики основной и средней школы смогут во время уроков, занятий по интересам и программ профобразования использовать немедицинские тканевые маски, которые закуплены для нужд школьников.

Также дети в возрасте от семи до 12 лет смогут использовать тканевые маски при посещении других общественных мест.

В свою очередь, ученики в возрасте от 12 лет при посещении общественных мест, за исключением общественного транспорта, должны будут использовать медицинские маски или респираторы FFP2.

Министерство здравоохранения отмечает, что эффективность медицинских масок выше, чем у масок из любых других материалов — она достигает 90%. Тканевые маски недостаточно задерживают мелкие частицы, в том числе вирусы при вдохе.

Директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства сообщил, что малообеспеченным людям будет выдано по 50 масок, которых должно хватить на двухмесячный период.