В пунктах вакцинации в ближайшую неделю будут доступны преимущественно вакцины Pfizer и Moderna
Foto: Pixabay

В пунктах вакцинации от Covid-19 в ближайшую неделю для желающих привиться в основном будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Запасы вакцины Johnson & Johnson на складах закончились, так как все имевшиеся вакцины доставлены в прививочные пункты. Поэтому отдел вакцинации призывает людей, которые решили привиться этой вакциной, связаться с соответствующим медицинским учреждением, чтобы убедиться, что на пункте вакцинации вакцина еще имеется в наличии.

Следующая поставка вакцины Johnson & Johnson объемом 19 000 доз ожидается не раньше второй половины следующей недели.

Отдел сообщает, что в настоящее время для вакцинации доступны следующие вакцины: 387 960 доз Pfizer/BioNTech, 87 450 доз Moderna и 198 750 доз AstraZeneca. В соответствии с решением Кабинета министров 165 600 доз вакцины AstraZeneca Латвия пожертвует пяти странам.

На этой неделе состоится выездная вакцинация от Covid-19 в Смилтене, Краславе, Рундальском дворце, Кулдиге, Цесисе и Ауце. Привиться во время выездной вакцинации можно без предварительной записи.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Pfizer/BioNTech Латвия Вакцинация Кабинет министров Смилтене Цесис
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов