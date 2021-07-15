В пунктах вакцинации в ближайшую неделю будут доступны преимущественно вакцины Pfizer и Moderna

В пунктах вакцинации от Covid-19 в ближайшую неделю для желающих привиться в основном будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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Запасы вакцины Johnson & Johnson на складах закончились, так как все имевшиеся вакцины доставлены в прививочные пункты. Поэтому отдел вакцинации призывает людей, которые решили привиться этой вакциной, связаться с соответствующим медицинским учреждением, чтобы убедиться, что на пункте вакцинации вакцина еще имеется в наличии.

Следующая поставка вакцины Johnson & Johnson объемом 19 000 доз ожидается не раньше второй половины следующей недели.

Отдел сообщает, что в настоящее время для вакцинации доступны следующие вакцины: 387 960 доз Pfizer/BioNTech, 87 450 доз Moderna и 198 750 доз AstraZeneca. В соответствии с решением Кабинета министров 165 600 доз вакцины AstraZeneca Латвия пожертвует пяти странам.

На этой неделе состоится выездная вакцинация от Covid-19 в Смилтене, Краславе, Рундальском дворце, Кулдиге, Цесисе и Ауце. Привиться во время выездной вакцинации можно без предварительной записи.