В Пурвциемсе и Шмерлисе появятся новые улицы: изменения затронут улицу Ницгалес
Foto: DELFI (Nordegren)

Комитет городского развития Рижской думы поддержал предложение о переименовании одной улицы в Пурвциемсе и присвоении названия улице в Шмерлисе.

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Участок улицы Ницгалес от улицы Ницглес до улицы Августа Деглава предложено переименовать в улицу бывшего политика и журналистки Иты Козакевичи. Этот участок находится неподалеку от Рижской Польской средней школы имени Иты Козакевичи.

В свою очередь, в Шмерлисе безымянной улице присвоят имя копьеметатильницы Инесе Яунземе.

Кроме того, планируется переименовать участки улицы Калмью в улицы Плуду, Уденсрожу и Палу.

В связи с переименованием улиц у многих объектов изменятся и адреса.

Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Рижская дума.

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