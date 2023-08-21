В Пурвциемсе и Шмерлисе появятся новые улицы: изменения затронут улицу Ницгалес

Комитет городского развития Рижской думы поддержал предложение о переименовании одной улицы в Пурвциемсе и присвоении названия улице в Шмерлисе.
Участок улицы Ницгалес от улицы Ницглес до улицы Августа Деглава предложено переименовать в улицу бывшего политика и журналистки Иты Козакевичи. Этот участок находится неподалеку от Рижской Польской средней школы имени Иты Козакевичи.
В свою очередь, в Шмерлисе безымянной улице присвоят имя копьеметатильницы Инесе Яунземе.
Кроме того, планируется переименовать участки улицы Калмью в улицы Плуду, Уденсрожу и Палу.
В связи с переименованием улиц у многих объектов изменятся и адреса.
Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Рижская дума.