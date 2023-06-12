В пяти филиалах Centrālā laboratorija в Риге можно снять клеща. Наплыв клиентов ожидается после Лиго

В пяти рижских филиалах взятия образцов Centrālā laboratorija можно не только определить возбудителей инфекционных заболеваний, переносимых клещами, но и снять самого клеща. По прогнозам, наибольший наплыв пациентов ожидается после Лиго. Сейчас спрос на удаление клещей средневысокий, чаще всего люди обращаются в лабораторию по выходным — после отдыха на природе.

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"Наблюдается неожиданно большой интерес не только к проверке клеща на возбудителей, например, клещевого энцефалита или Лайм-боррелиоза, многие используют новую возможность — удалить присосавшихся клещей. Чаще всего люди обращаются за помощью в случаях, если необходимо удалить клеща у ребенка или людей старшего возраста, у которых кожа уже не такая эластичная и удалить клеща особенно трудно. Пациенты хотят, чтобы клеща удалил медработник, эту процедуру доверяют профессионалам из соображений безопасности, а также из-за боязни прикоснуться к клещу. Большинство клиентов не уверены, что своими силами вынут клеща полностью, — сделают ли все правильно. Рекомендуется снятого клеща также проверить, но это не обязательно. Мы отвечаем также на вопросы пациентов, почему желательно все-таки проверить клеща и что делать, если он заражен каким-либо из возбудителей заболевания", — рассказывает член правления Centrālā laboratorija, ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня Елена Стороженко.

Из-за спроса жителей предполагается, что вскоре во всех филиалах Centrālā laboratorija, не только в Риге, появится возможность снять клещей.

Клещи активизируются, как только температура воздуха превышает +3..5 °C, поэтому услуга по их удалению в Centrālā laboratorija будет предоставляться круглый год.

После удаления клеща в течение одной — трех недель обязательно нужно наблюдать за состоянием своего здоровья, советует Стороженко. Симптомы заболеваний могут быть неспецифическими: повышенная температура, головная боль, слабость. При Лайм-боррелиозе в месте укуса клеща может появиться специфическое кольцевое покраснение с более светлым центром и более яркими краями. Наблюдать его можно начиная с третьего дня, но оно может появиться и позже — примерно на 30-й день после укуса клеща. Если появились указанные симптомы или покраснение кожи, нужно немедленно обращаться к семейному врачу, рекомендует Стороженко. Однако специалист также подчеркивает, что, если результат, полученный в лаборатории после проверки клеща, положительный, это не значит, что инфекция будет развиваться. "Также большое значение имеет то, насколько правильно удален клещ — не разделен ли он, не остался ли хоботок клеща в коже, как быстро клещ доставлен в лабораторию и как хранился до сдачи. Если что-то сделано неправильно, это может повлиять на результаты исследования", — поясняет профессор.

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Расширенная панель Centrālā laboratorija на исследования клещей включает определение РНК клещевого энцефалита, ДНК Borrelia burgdorferi, Rickettsia species, Babesia species, Anaplasma phagocytophilum и Ehrlichia muris / Ehrlichia chaffeensis у клеща с помощью ПЦР-тестов в реальном времени. Например, расширенные проверки часто используют для клещей, снятых с домашних животных, так как отдельные возбудители болезней, например бабезии, способны вызвать у собак повреждения внутренних органов. Правда, пока жители не просили Centrālā laboratorija снимать клещей и у собак — такую помощь надо искать у ветеринарных врачей.

Услуга доступна в филиалах:

ул. Сахарова, 16, Рига (поликлиника VCA Pļavnieki);

ул. Ницгалес, 5, Рига (поликлиника VCA Aura);

ул. Шарлотес, 1b, Рига;

ул. Маскавас, 400, Рига (ТЦ Zoom);

ул. Бикеру, 4, Дрейлини (ТЦ Sāga).

Centrālā laboratorija принимает анализы в 84 филиалах по всей Латвии. В лаборатории работают более 650 сотрудников.