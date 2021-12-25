В пятницу — 122 новых случая Covid-19, скончались шесть человек

В минувшие сутки произведено 1 769 тестов на Covid-19. Подтвердились 122 новых случая заболеваний, зарегистрированы шесть случае смерти, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди заболевших, получивших вчера подтверждение диагноза, 71 человек не вакцинирован или не завершил курс вакцинации от Covid-19, а 51 человек привит.

За минувшие сутки скончался один человек в возрасте 60-69 лет, пятеро — возрасте 80-89 лет.

Никто из умерших не был вакцинирован.

Удельный вес позитивных тестов в минувшие сутки: 6,9%.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости: 515,8 случаев на 100 тысяч жителей.