В пятницу 57 человек пытались нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу

В пятницу сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили попытки 57 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу

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В последнее время на границе с Латвией участились попытки мигрантов прорваться на территорию ЕС. Если в начале декабря около 20-30 потенциальных нарушителей границы каждый день пытались пересечь белорусско-латвийскую границу, то на прошлой неделе их число увеличилось более чем вдвое, составив в среднем 62 человека в сутки. В первые дни этой недели прорваться через границу ежесуточно пытались 67 человек.

С 10 августа, когда на границе было объявлено чрезвычайная ситуация, в общей сложности 3 538 человек не смогли незаконно пересечь государственную границу.

Задержанных за незаконное пересечение государственной границы в минувшие сутки нет.

С момента введения чрезвычайной ситуации 93 человека по гуманитарным соображения были впущены в страну. Задержаны за незаконное пересечение границы 445 граждан третьих стран.