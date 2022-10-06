В пятницу будет преимущественно сухая и ветреная погода

В Латвии в пятницу, 7 октября, будет переменная облачность, существенные осадки не ожидаются, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Будет дуть западный, юго-западный ветер скоростью в 9-14 метров в секунду, на побережье — до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +8..+13 градусов. В течение дня временами будет светить солнце, воздух прогреется до +13..+17 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный временами, временами он будет усиливаться до 12 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит +11 с утра и + 16 после обеда.