В пятницу госпитализировано 70 больных c Covid-19
Foto: F64

В пятницу госпитализировано 70 больных Covid-19, всего в больницах находятся 484 человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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У 452 человек состояние средней тяжести, 32 человека — в тяжелом состоянии.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки были проведены 7645 анализов на Covid-19 и 753 теста дали положительный результат. Три человека в пятницу скончались — один в возрасте от 85 до 90 лет, два других — в возрасте от 80 до 85 лет.

За последние сутки из больниц выписано 75 пациентов, в том числе четыре человека перевезены в другие больницы.

В целом с начала пандемии из больниц выписано 1279 человек с Covid-19 — эта статистика включает как выздоровевших, так и умерших.

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LETA

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