В пятницу и на выходных отменят 40 рейсов региональных автобусов
Foto: LETA

Из-за комендантского часа и уменьшения количества пассажиров с вечера пятницы, 22 января, до воскресенья, 24 января, в общей сложности отменено 40 региональных рейсов.

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В пятницу отменены несколько рейсов маршрутов Даугавпилс — Лоцики, Cata — Цирулиши — Cata, Рига — Валдлаучи — Плявниеккалнс — Кекава, Рига — Спуннюпе — Яункемери, Рига — Слока, Рига — Ропажи, Рига — Елгава и Рига — Саласпилс.

В субботу отменены несколько рейсов на маршрутах Рига — Марупе, Рига — Елгава и Cata — Цирулиши — Cata, а в воскресенье — несколько рейсов Рига — Олайне, Рига — Адажи — Кадага, Рига — Гаркалне — Вангажи, Рига — Балдоне, Рига — Яункемери, Рига — Слока, Даугавпилс — Лоциуи, Рига — саласпилс, Рига — Даугмале, Рига — Адажи — Подниеки — Гаркалне, Рига — Адажи — Царникава, Рига — Впдлаучи — Плявниеккалнс — Кекава, Рига — Плявниеккалнс — Кекава, Рига — Спуннюпе — Яункемери, Рига — Ропажи и Лиепая — Гробиня.

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