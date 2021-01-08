В пятницу и субботу будет сокращено время работы мест торговли

В пятницу и субботу время работы мест торговли будет сокращено до 21.00, свидетельствует решение Кабинета министров.

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Целью этого решения является обеспечить, чтобы клиенты и работники магазинов могли своевременно вернуться домой, учитывая, что комендантский час начинается в 22.00.

Министерство экономики подчеркивает, что в 21.00 должно быть прекращено предоставление любых услуг жителям, в том числе очная доставка товаров.

При этом ограничения по времени работы не распространяются на круглосуточные аптеки и автозаправочные станции. Торговцы могут продолжать хозяйственную деятельность для обеспечения непрерывности рабочего процесса, например, поставлять товары в магазины.

Контроль за соблюдением ограничений обеспечивает Госполиция и полиция самоуправления при содействии Государственной пограничной охраны и Национальных вооруженных сил, в том числе Земессардзе.