В пятницу и субботу может наблюдаться помутнение водопроводной воды в Плявниеки, Пурвциемсе и Межциемсе

3 и 4 сентября будут проводиться работы по промывке магистрального водопроврода на участке длиной примерно 4200 метров от Юглы до водоотвода в Пикурге, информирует муниципальное предприятие Rīgas ūdens.

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Работы начнутся в 20.00 пятницы и завершатся примерно в 20.00 субботы. В это время может наблюдаться помутнение холодной воды в водопроводах в Плявниеки, Пурвциемсе и Межциемсе. Также, возможно, будет прервано водоснабжения ряда домов в районах Брекши, поселка бумажной фабрики Юглы и Югласциемса. С полным списком таких домов можно ознакомиться здесь.