В пятницу из-за ремонтных работ ожидаются пробки в сторону Юрмалы и Саулкрасты

В пятницу перед праздничными выходными в окрестностях Риги ожидается повышенная интенсивность движения, в особенности в сторону Юрмалы и Саулкрасты. На выходных, чтобы избежать пробок, уберут часть ограничений движения, связанных с ремонтными работами, сообщает пресс-служба Latvijas Valsts ceļi.

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Перед длинными выходными рижане будут отправляться за город, и нужно учитывать, что на дорогах будет много машин. Компания Latvijas Valsts ceļi напоминает, что сейчас ведутся ремонтные дороги на участках Юрмальского (А10) и Таллинского (А1) шоссе, в связи с чем там введены ограничения движения. Поэтому вечером в пятницу по дороге в Юрмалу, Саулкрасты и Салацгриву могут быть пробки.

Сейчас в Латвии ремонтируется более 60 участков разных дорог. Во время праздничных выходных ремонтные работы будут прекращены, и часть ограничений движения, возможно, отменят. Однако некоторые ограничения остаются, в том числе на крупных дорогах.

На Таллинском шоссе (на участке Саулкрастской окружной дороги) ремонтные работы будут длиться до 22 июня. На одном участке будет действовать реверсивное движение. Ремонтные работы будут прекращены с 23 июня по 28 июня, всё это время на этом участке скорость будет ограничена до 70 километров в час.

На Видземском шоссе (а2) возле Sēnīte работы не будут вестись только 23 и 24 июня. Возможно, уже 22 июня движение будет возобновлено по обеим полосам. Ограничение скорость — 70 км/ч.

На Елгавском шоссе (А8) от Яунолайне до моста через Мису движение происходит только по одной стороне дороги (в сторону Елгавы).

На Лиепайском шоссе (А9) возле Салдуса работы не будут вестись с 22 по 29 июня. В выходные движение по этапам дороги также будет регулироваться светофорами. Ремонтируемый участок водители обычно проезжают за 15-20 минут. Ограничение скорости — 50 км/ч.

На Юрмальском шоссе движение ограничено до 70 км/ч, местами до 50 км/ч, и происходит по одной стороне дороги.