В пятницу Латвию посетит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 13 ноября, посетит Латвию и встретится с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, президентом Эгилом Левитсом и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, а также депутатами комиссии Сейма по иностранным делам.

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Как сообщил Ринкевич, в рамках визита Тихановская удаленно примет участие в международном форуме по вопросам политики безопасности "Рижская конференция 2020".

Во время встреч с Тихановской будут обсуждаться ситуация в Белоруссии и возможные будущие инициативы.

Ринкевич отметил, что общественные протесты и их подавление в Белоруссии продолжаются, и нынешняя ситуация будет сохраняться еще какое-то время, тем временем кризис из-за "Covid-19" ухудшает ситуацию в белорусской экономике.

"Белорусская экономика нуждается в деньгах, которую международные финансовые организации не готовы ей дать. Россия не сможет долго поддерживать нынешний режим, который держится, так сказать, на штыках и внешней поддержке со стороны России", — отметил Ринкевич.

Он напомнил, что Латвия вместе с Литвой и Эстонией выступила за расширение санкций в отношении представителей белорусских властей. В пятницу Европейский союз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына Виктора и 13 должностных лиц, ответственных за репрессии после выборов 9 августа.

"Балтийские страны готовы скоординировано продолжать применять свои санкции и расширить их список, включив в него больше людей, которые ответственны за насилие в Белоруссии", — сказал глава МИД, подчеркнув, что позиция Латвии остается неизменной — в Белоруссии должны состояться новые выборы в присутствии международных наблюдателей.