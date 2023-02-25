В пятницу мероприятия в поддержку Украины прошли без происшествий

На мероприятиях в поддержку Украины, которые прошли в пятницу по всей Латвии, обошлось без происшествий, сообщила представитель Государственной полиции Элина Приедите.

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По ее словам, не было констатировано, чтобы у людей возникали острые конфликты из-за разногласий или кто-то препятствовал ходу мероприятий.

Заместитель начальника Лиепайской полиции самоуправления Каспар Варпиньш также сообщил, что на концерте, состоявшемся вечером в Лиепае, сотрудники полиции не зафиксировали никаких нарушений и концерт прошел в спокойной обстановке.

Как сообщалось, вчера исполнился год с момента вторжения России в Украину. По всей стране прошли различные акции поддержки и памятные мероприятия, посвященные борьбе украинского народа за свою страну.