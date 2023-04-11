В пятницу на эстакадах Южного моста в Риге восстановят максимально разрешенную скорость движения
Foto: F64

В пятницу, 14 апреля, максимально разрешенная скорость движения на эстакадах Южного моста будет вновь составлять ​​до 70 километров в час, сообщил Департамент движения Рижской думы агентству LETA.

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Произвести замену знаков планируется с 11:00 до 15:00.

Максимально допустимая скорость в 50 километров в час, которую вводят в зимний период, будет отменена на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас. Также ограничение будет снято на противоположной стороне эстакады от улицы Лубанас до въезда с улицы Пиедруяс.

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