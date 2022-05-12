В пятницу на полигоне в Адажи высадятся 450 американских десантников
Foto: Reuters/Scanpix

На военном полигоне в Адажи в пятницу высадятся около 450 американских десантников, которые прибудут в Латвию из Италии, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).

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Десант американских солдат с самолета С-17 пройдет в рамках международных учений Swift Response 22. Десантирование и последующие учебные тактические операции на Адажском полигоне выполнят солдаты 82-й воздушной десантной дивизии и 173-й воздушной десантной бригады армии США.

Как отмечают НВС, высадка десанта на полигоне в Адажи станет демонстрацией высокого уровня координации и операционной интеграции десантных подразделений США, вооруженных сил Латвии и других стран НАТО в реализации совместных операций.

В рамках учений Swift Response 22 в Латвии и других странах Европы вооруженные силы США совершенствуют навыки обеспечения в короткие сроки передислокации большого количества десантных подразделений и оказания поддержки союзникам.

Как сообщалось, с 18 апреля по 27 мая в Латвии проходит весенний этап цикла военных учений Namejs 2022, который объединяет ряд международных учений: Defender Europe, Knight Legion, Swift Response, Summer Shield и военные учения Hedgehog вооруженных сил Эстонии.

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