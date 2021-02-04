В пятницу начнет работать портал подачи заявок на вакцинацию

5 февраля в 10 утра откроется электронный прием заявок на вакцинацию от Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения. Отправить заявку можно будет через портал manavakcina.lv.
Минздрав призывает жителей не регистрировать заявки в первый же день работы портала. Первыми вакцины получат жители в группах риска, а остальные заявки будут обработаны по принципу случайности в рамках календарного месяца. Ранее в Бюро вакцинации сообщали, что регистрация на вакцинацию в рамках приоритетных групп будет в порядке подачи заявок.
Уже в ближайшие дни будет открыта телефонная линия для подачи заявок. Жители старше 60 лет являются приоритетной группой, которую пригласят получить прививку от Covid-19. Они могут подать заявку сами, либо с ними свяжутся их семейные врачи.
Кроме того, будет возможность подать заявку через работодателя или при помощи семейного врача.
Вакцинация состоится по принципу приоритетных групп в следующем порядке:
- Работники отрасли здравоохранения,
- Работники и клиенты центров социального ухода,
- Лица старше 60 лет,
- Люди с хроническими заболеваниями,
- Люди, живущие в одном домохозяйстве с детьми, у которых хронические и иммунодепрессирующие заболевания,
- Лица, ухаживающие за тяжелобольными людьми дома,
- Работники образовательных учреждений,
- Работники оперативных служб,
- Критические работники разных отраслей,
- Работники предприятий, чья деятельность подразумевает контакт с большим количеством людей и невозможность соблюдать дистанцию,
- Остальное общество.
Данные жителей, указавших принадлежность к одной из групп, будут проверены на соответствие регистрам и базам данных.
Ни у одного из каналов подачи заявок не будет приоритета. Приглашение на вакцинацию жители получат в виде электронного письма на указанный почтовый адрес и сообщения по телефону.