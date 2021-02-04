В пятницу начнет работать портал подачи заявок на вакцинацию
Foto: AP/Scanpix/LETA

5 февраля в 10 утра откроется электронный прием заявок на вакцинацию от Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения. Отправить заявку можно будет через портал manavakcina.lv.

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Минздрав призывает жителей не регистрировать заявки в первый же день работы портала. Первыми вакцины получат жители в группах риска, а остальные заявки будут обработаны по принципу случайности в рамках календарного месяца. Ранее в Бюро вакцинации сообщали, что регистрация на вакцинацию в рамках приоритетных групп будет в порядке подачи заявок.

Уже в ближайшие дни будет открыта телефонная линия для подачи заявок. Жители старше 60 лет являются приоритетной группой, которую пригласят получить прививку от Covid-19. Они могут подать заявку сами, либо с ними свяжутся их семейные врачи.

Кроме того, будет возможность подать заявку через работодателя или при помощи семейного врача.

Вакцинация состоится по принципу приоритетных групп в следующем порядке:

  1. Работники отрасли здравоохранения,
  2. Работники и клиенты центров социального ухода,
  3. Лица старше 60 лет,
  4. Люди с хроническими заболеваниями,
  5. Люди, живущие в одном домохозяйстве с детьми, у которых хронические и иммунодепрессирующие заболевания,
  6. Лица, ухаживающие за тяжелобольными людьми дома,
  7. Работники образовательных учреждений,
  8. Работники оперативных служб,
  9. Критические работники разных отраслей,
  10. Работники предприятий, чья деятельность подразумевает контакт с большим количеством людей и невозможность соблюдать дистанцию,
  11. Остальное общество.

Данные жителей, указавших принадлежность к одной из групп, будут проверены на соответствие регистрам и базам данных.

Ни у одного из каналов подачи заявок не будет приоритета. Приглашение на вакцинацию жители получат в виде электронного письма на указанный почтовый адрес и сообщения по телефону.

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