В пятницу от Covid-19 привились 12 460 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В пятницу от Covid-19 привились 12 460 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

3516 человек получили первую дозу вакцины, 5881 — вторую, а 1640 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Еще 1423 человека получили дополнительную дозу вакцины.

В настоящее время вакцины от Covid-19 в Латвии получили 1 194 322 человека, в том числе 1 051 600 завершили процесс вакцинации. В соответствии с данными Центрального статистического управления о численности населения Латвии в июле 2021 года, которое составляло 1 882 200 человек, процесс вакцинации завершили 55,88% населения страны.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи