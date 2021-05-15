В пятницу от Covid-19 привито более 14 000 человек
Foto: LETA

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии в пятницу оставался довольно высоким — прививку получили по крайней мере 14 078 человек, также было использовано самое большое до сих пор количество вакцин Johnson&Johnson, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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В пятницу первую дозу вакцины от Covid-19 получили 6886 человек, вторую — 6720 человек, а 472 человека были вакцинированы препаратом Johnson&Johnson, для которого требуется всего одна доза.

Вакцинацию от Covid-19 в пятницу проводили 400 медицинских учреждений.

В пятницу прививку получил 4481 человек старше 60 лет и 1751 человек с хроническими заболеваниями.

До 14 мая включительно в Латвии использовано 209 883 дозы вакцины Pfizer/BioNTech, 166 465 доз вакцины AstraZeneca, 103 099 доз вакцины Moderna и 2490 доз Johnson&Johnson.

Согласно обновленным данным, в четверг прививки получили 17 045, в среду — 19 645 человек, во вторник — 16 356 человек, в понедельник — 8 883 человека.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 371 073 человека, а завершили процесс вакцинации 110 864 человека, что составляет соответственно 19,64% и 5,87% населения Латвии.

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LETA

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