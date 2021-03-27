В пятницу от Covid-19 привиты 3637 человек

В пятницу вакцину от Covid-19 получили 3637 человек, в том числе первую дозу - 2966 человек, а завершил вакцинацию 671 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 104 043 человека, обе дозы - 21 591 человек.

На этой неделе ежедневно в среднем прививались 3248 человек, что на 319% больше, чем на предыдущей неделе.

Исходя из данных Центрального статистического управления, согласно которым на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили 5,49% населения, обе - 1,14%.