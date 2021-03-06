В пятницу от Covid-19 в Латвии были привиты 4426 человек
Foto: LETA

В пятницу первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 4288 человек, а вторую - 138. Таким образом всего в пятницу было привито 4425 жителей, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На этой неделе за пять дней в общей сложности были привиты 18 190 человек, в том числе первую дозу вакцины получили 17 253 жителей, а вторую - 937. Ранее Министерство здравоохранения поставило цель - на этой неделе в сутки вакцинировать в среднем 2000 человек. В министерстве также пояснили, что в конце недели темпы вакцинации замедляются, так как большинство пунктов, где можно сделать прививку, организовали свою работу таким образом, чтобы большую часть вакцин использовать в рабочие дни.

До сих пор первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 63 041 человека, а обе - 17 956. Учитывая данные Центрального статистического управления о том, что на 1 января 2021 года в Латвии проживали 1,894 человек, то первую вакцину получили не полные 3,3% жителей, а обе - 0,95%.

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