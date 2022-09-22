В пятницу ожидается переменная облачность, местами дожди

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
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Ветер слабый, преимущественно северный. Ночью и утром местами ожидается туман.
Температура воздуха ночью понизится до 0…+8 градусов, самая холодная погода ожидается в Курземе и Видземе. Днем температура повысится до +11…+15 градусов.
В пятницу в Риге ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью понизится до +8 градусов, в пригородных районах до +4 градусов; днем воздух прогреется до +13…+14 градусов.
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