В пятницу ожидается переменная облачность, местами дожди

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

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Ветер слабый, преимущественно северный. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью понизится до 0…+8 градусов, самая холодная погода ожидается в Курземе и Видземе. Днем температура повысится до +11…+15 градусов.

В пятницу в Риге ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью понизится до +8 градусов, в пригородных районах до +4 градусов; днем воздух прогреется до +13…+14 градусов.