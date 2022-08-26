В пятницу ожидается преимущественно солнечная погода
Foto: Picjumbo

Синоптики прогнозируют, что, когда рассеется туман, в пятницу Латвию ожидает очень солнечный день.

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Периодически облака будут закрывать солнце, местами возможен дождь. Будет дуть слабый — в основном, восточной — ветер.

Максимальная температура — от +22 градусов в Колкасрагсе до +29 градусов в Южном Курземе.

В Риге последняя пятница лета будет сухой и преимущественно солнечной, будет дуть восточный ветер и воздух прогреется до +27 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление — 1019-1022 гектопаскалей на уровне моря.

В стране действует желтое предупреждение о жаре и высокой пожароопасности в лесах, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

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