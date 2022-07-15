В пятницу ожидаются дожди с грозами

В пятницу в Латвии временами ожидается дождь, местами ливни с грозой и градом, прогнозируют синоптики.

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Температура воздуха составит +17…+20 градусов, во время дождя — до +12…+14 градусов.

Западный ветер в порывах усилится до 11-16 метров в секунду.

В Риге в пятницу временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни с порывистым ветром, температура воздуха не превысит +19 градусов.