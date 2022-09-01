В пятницу ожидаются грозовые ливни, возможен град

В пятницу во многих местах в Латвии пройдут кратковременные дожди, местами – ливни, возможна также гроза и град, прогнозируют синоптики.

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Больше всего осадков будет в столице и в районе Рижского залива.

Ветер будет дуть слабый, днем на западе страны – умеренный северный.

Минимальная температура воздуха ночью – +1..+7 градусов, на побережье около +10 градусов. Днем воздух прогреется до +12..+17 градусов.

В Риге в ближайшие сутки время от времени будет идти дождь, ожидаются также ливни, возможна гроза и град. Будет дуть слабый ветер, ночью температура воздуха опустится до +8 градусов, а днем поднимется до +14.