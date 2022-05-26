В пятницу ожидаются кратковременные дожди

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, на большей части страны пройдут кратковременные дожди.
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Больше дождей будет ночью и в пятницу вечером. Западный, юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +7…+10 градусов, днем будет +11…+17 градусов.
В Риге в ночь на пятницу и вечером ожидается кратковременный дождь. Будет облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, а днем составит +16 градусов.
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