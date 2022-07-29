В пятницу — переменная облачность, воздух прогреется до +22 градусов

В пятницу, 29 июля, облачность над Латвией уменьшится, значительных осадков не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
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29 июля будет дуть северо-западный, северный ветер, слабый до умеренного. Столбик термометра поднимется до отметки +18…+22 градуса.
В Риге будет облачно, но день пройдет без осадков.
Интенсивность ультрафиолетового излучения в пятницу будет от средней до высокой, поэтому синоптики просят не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами.
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