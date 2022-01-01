В пятницу подтверждено 167 новых случаев Covid-19, скончались семь человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 167 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Из выявленных вчера зараженных Covid-19 88 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 79 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 534,8.

Четверо умерших пациентов не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, трое были вакцинированы.

Из зарегистрированных в прошлый день умерших двое были в возрасте от 60 до 69 лет, двое — в возрасте от 70 до 79 лет, трое — в возрасте от 80 до 89 лет.

Вчера сделано 1674 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 276 841 жителя Латвии.