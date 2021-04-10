В пятницу прививки от Covid-19 получили 3934 человека

В пятницу в Латвии первую вакцину от Covid-19 получили 3767 человек, а вторую — 167, то есть всего было вакцинировано 3934 человека, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Вакцинация от Covid-19 вчера была медленнее, чем в среднем на этой неделе, но в целом на неделе будет установлен новый рекорд — в среднем 5200 человек в день в первые пять дней по сравнению с примерно 3400 человек на прошлой неделе. На сегодняшний день максимальное количество вакцинированных за один день составляет около 8 500 человек.

Общий темп вакцинации на этой неделе также будет выше за счет того, что в субботу в двух центрах вакцинации в Риге проводится эксперимент с живой очередью на прививку.

Вчера первую прививку от Covid-19 получили в основном пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, вторую — пожилые люди, сотрудники и клиенты центров социального ухода, лица с хроническими заболеваниями и медики.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 149 157 человек, обе дозы — 26 243 человека. Это составляет соответственно 7,9% и 1,4% населения страны.

получили первую травку против Covid-19, а оба — 1,4%.